«Ливерпуль» поддержал Юргена Клоппа, у которого скончалась мать
Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала в «Твиттере» сообщение в поддержку главного тренера команды Юргена Клоппа.
В возрасте 81 года из жизни ушла мать немецкого специалиста, Элизабет Клопп. Наставник мерсисайдцев не смог прилететь на похороны из-за антикоронавирусных ограничений.
Красные разместили свой знаменитый слоган, название клубного гимна You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один) и добавили эмодзи сердца.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством красные выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также спустя 30 лет стали чемпионами Англии. В настоящее время мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Она значила для меня всё». Юрген Клопп отреагировал на смерть матери
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