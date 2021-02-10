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«Ливерпуль» поддержал Юргена Клоппа, у которого скончалась мать

«Ливерпуль» поддержал Юргена Клоппа, у которого скончалась мать
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала в «Твиттере» сообщение в поддержку главного тренера команды Юргена Клоппа.

В возрасте 81 года из жизни ушла мать немецкого специалиста, Элизабет Клопп. Наставник мерсисайдцев не смог прилететь на похороны из-за антикоронавирусных ограничений.

Красные разместили свой знаменитый слоган, название клубного гимна You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один) и добавили эмодзи сердца.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством красные выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также спустя 30 лет стали чемпионами Англии. В настоящее время мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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