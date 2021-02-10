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Сорокин: в России в футболе разбираются абсолютно все. Считают, что могут давать советы

Сорокин: в России в футболе разбираются абсолютно все. Считают, что могут давать советы
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал состояние футбола в России.

«В стране в футболе разбираются абсолютно все. Каждый считает, что вправе давать советы тренерам и сотрудникам РФС. На мой взгляд, в настоящий момент в российском футболе делается достаточно, общий тренд позитивный. У нас объективно всё неплохо с финансированием. В контексте организации матчей мы выжимаем максимум в условиях пандемии коронавируса. Можно ли было сделать лучше? Вероятно. Могли ли наши клубы лучше сыграть в еврокубках? Наверное, да. Но каждую ситуацию нужно рассматривать в отдельности. В футболе, как на фондовом рынке, есть место колебаниям, и вслед за спадом всегда идёт подъём. Ни одна сборная мира не штампует победы. В целом хочется посоветовать «доброжелателям» побольше позитива и спросить у себя, что они сделали для того, чтобы футбол стал лучше», — цитирует Сорокина RT.

Сорокин: из всех стран — хозяек Евро-2020 наиболее благоприятная ситуация в России
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