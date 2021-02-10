Владелец «Спартака» Федун отреагировал на возможное изменение формата Лиги чемпионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на возможное изменение формата Лиги чемпионов.



«Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно. Делать богатые клубы ещё богаче, когда при этом бедные будут беднеть ещё сильнее, — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».



УЕФА планирует новую Лигу чемпионов как проект на девять лет, который должен стартовать в 2024 году и продлиться как минимум до 2033 года. Не исключён вариант, при котором турнир запустят на год раньше. На фоне реформы Лиги чемпионов жертвой могут стать национальные чемпионаты, где придётся сократить число участников до 16 или 18.

Все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом Лиги чемпионов