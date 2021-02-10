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Квинси Промес убрал «Аякс» из описания своего профиля в «Инстаграме»

Квинси Промес убрал «Аякс» из описания своего профиля в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Аякса» Квинси Промес убрал название амстердамского клуба из описания своего профиля в «Инстаграме».

Напомним, «Спартак» ведёт переговоры с «Аяксом» о возвращении Промеса. Ранее управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков рассказал о трудностях в переговорах с «Аяксом». В свою очередь владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб сделал предложение и ждёт хода «Аякса».

Фото: «Инстаграм» Квинси Промеса

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Промес не попал в заявку «Аякса» на матч с ПСВ. Клуб намерен закрыть сделку со «Спартаком»
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