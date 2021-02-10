Бохинен сегодня прибудет в тренировочный лагерь ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен сегодня, 10 февраля, прилетит из Германии в Испанию, сообщает норвежский журналист Арилас Улд-Саада на своей странице в «Твиттере».
Футболист прибудет в тренировочный лагерь ЦСКА в Кампоаморе. Московский клуб в ближайшее время объявит о подписании Бохинена.
Сообщалось, что Бохинен уже подписал контракт с московским ЦСКА. Сумма сделки составила € 1,5 млн. Известно, что 21-летний норвежец уже попрощался с партнёрами по «Стабеку» и вылетел на медосмотр для ЦСКА. Представители норвежского клуба уже подтверждали факт проведения переговоров с ЦСКА по Бохинену, при этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.
- 10 февраля 2021
-
19:08
-
18:45
-
18:38
-
18:23
-
18:22
-
18:02
-
17:50
-
17:46
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:14
-
17:01
-
16:54
-
16:49
-
16:43
-
16:36
-
16:19
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:56
-
15:23
-
15:19
-
15:05
-
14:54
-
14:39
-
14:10
-
13:52
-
13:42
-
13:42
-
13:29
-
13:17
-
13:00
-
12:54