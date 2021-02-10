Защитник «Реала» Марсело получил травму

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования защитника Марсело.



Напомним, бразильский футболист получил повреждение в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0). В ходе медицинского обследования у Марсело была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги. Сроки восстановления 32-летнего бразильского защитника не сообщаются.

В нынешнем сезоне Марсело принял участие в 8 матчах чемпионата Испании и отдал 2 результативные передачи.

Мадридский «Реал» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Хетафе» (24) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (51).