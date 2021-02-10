Гол Погребняка помог «Уралу» обыграть черногорскую «Зету» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Урал» встречался с черногорской «Зетой». Встреча прошла на стадионе «Лимак Аркадия Гольф» в Белеке (Турция) и завершилась победой екатеринбургской команды со счётом 3:1.



На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зеты» Марко Бурзанович. Через 5 минут нападающий «Урала» Павел Погребняк сравнял счёт. Результативную передачу отдал хавбек Андрей Егорычев. Во втором тайме, на 69-й минуте, хавбек Алексей Евсеев вывел екатеринбургскую команду вперёд в счёте, забив гол после передачи форварда Артёма Максименко. В концовке встречи полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк успешно реализовал пенальти и установил итоговый счёт.



«Урал» проведёт ещё три контрольных матча на втором зимнем сборе в Турции. 11 февраля екатеринбургская команда сыграет с «Акроном» (Тольятти), 15 февраля состоится матч «Урал» — «Рубин» (Казань), а 16 февраля «Урал» проведёт встречу с «Навбахором» (Наманган, Узбекистан).