Сергей Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе московской команды, сообщает пресс-служба «Динамо».
Напомним, в январе Паршивлюк прошёл диагностическую артроскопию. На протяжении всего второго тренировочного сбора защитник занимался по индивидуальной программе.
Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, отдал 1 голевой пас и получил 7 жёлтых карточек.
Рекомендуем вам
- 10 февраля 2021
-
19:08
-
18:45
-
18:38
-
18:23
-
18:22
-
18:02
-
17:50
-
17:46
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:14
-
17:01
-
16:54
-
16:49
-
16:43
-
16:36
-
16:19
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:56
-
15:23
-
15:19
-
15:05
-
14:54
-
14:39
-
14:10
-
13:52
-
13:42
-
13:42
-
13:29
-
13:17
-
13:00
-
12:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам