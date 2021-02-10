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Сергей Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»

Сергей Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе московской команды, сообщает пресс-служба «Динамо».

Напомним, в январе Паршивлюк прошёл диагностическую артроскопию. На протяжении всего второго тренировочного сбора защитник занимался по индивидуальной программе.

Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, отдал 1 голевой пас и получил 7 жёлтых карточек.

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