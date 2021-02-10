Вячеслав Колосков: Лига чемпионов не должна быть элитарной

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном изменении формата Лиги чемпионов УЕФА.



«Лучше, конечно, обсуждать новый формат, когда его примут. А пока есть только идея. Любая реформа должна преследовать какие-то цели. Они могут быть разные. Увеличение привлекательности турнира и привлечение спонсоров, рекламодателей и доходности соревнования. Повышение состязательности турнира. Расширение географии Лиги чемпионов…

Должна быть какая-то солидарность, а не всё для богатых. Должны думать и о клубах, которые нуждаются в финансировании и у которых есть перспектива сформироваться в крепкие коллективы и участвовать в этом турнире. В любом случае Лига чемпионов не должна быть элитарной. Этого я больше всего не хочу. Иначе получается, что все другие клубы будут подбирать то, что останется от этих элит. Это было бы против спорта и футбола. Очень важно соблюсти баланс. На сегодня баланс есть, и, если идеологи новой реформы предложат такую структуру, которая с увеличением доходности этот баланс не нарушит, я идею поддержу. Но только в этом случае", — приводит слова Колоскова «Советский спорт».

УЕФА планирует новую Лигу чемпионов как проект на девять лет, который должен стартовать в 2024 году и продлиться как минимум до 2033 года. Не исключён вариант, при котором турнир запустят на год раньше. На фоне реформы Лиги чемпионов жертвой могут стать национальные чемпионаты, где придётся сократить число участников до 16 или 18.