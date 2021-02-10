Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре назначен ассистентом главного тренера донецкого «Олимпика», сообщает пресс-служба украинского клуба.
«Добро пожаловать, Яя! Ивуарийская суперзвезда присоединилась к тренерскому штабу Игоря Климовского», — говорится в сообщении пресс-службы «Олимпика».
Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин в январе сообщил, что клуб будет сотрудничать с Яя Туре. До этого появилась информация, что агент Дмитрий Селюк лоббирует Яя Туре на пост главы селекции «Сочи».
Последним клубом Туре был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. В ходе своей карьеры ивуарийский хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе национальной команды Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.
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