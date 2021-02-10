Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси заплатил минимум € 370 млн налогов с 2017 года, сообщает El Periódico de Catalunya.
Около € 275 млн из этой суммы составляют подоходные налоги.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Ранее испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность. После этого появилась информация, что Месси намерен подать в суд на руководство клуб из-за утечки информации о его контракте.
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