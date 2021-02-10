«Аталанта» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 10 февраля, состоится матч «Аталанта» — «Наполи». Ответная встреча полуфинала Кубка Италии пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенна. Ассистенты — Сальваторе Лонго и Джованни Баччини. Резервный арбитр — Фабрицио Паскуа.
Первый полуфинальный матч «Наполи» — «Аталанта» состоялся неделю назад, 3 февраля, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Встреча завершилась ничьей — 0:0. В 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла «Лацио» со счётом 3:2. «Наполи» одержал победу в матче со «Специей» (4:2).
Накануне в финал Кубка Италии вышел туринский «Ювентус», обыгравший миланский «Интер» (2:1, 0:0).
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