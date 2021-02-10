Яя Туре объяснил, почему решил стать тренером донецкого «Олимпика»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре прокомментировал назначение на должность ассистента главного тренера донецкого «Олимпика».

«Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» – это не «Металлург», но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.



Если честно, даже мой агент был удивлён, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно на Украине, но я был твёрд в своём решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут как друга. Я рад, что тренер «Олимпика» пошёл навстречу и позволил мне присоединиться к его команде.



Игорь Климовский – опытный специалист, который много работал с молодёжью, а теперь демонстрирует отличные результаты в высшей украинской лиге. Уверен, я смогу много почерпнуть у него, как в тактическом плане, так и в вопросах подготовки.



При этом я уверен, что и сам смогу быть полезен для футболистов «Олимпика» как профессионал и старший товарищ. Где-то что-то подсказать, поделиться своими знаниями и видением футбола. Я полон энтузиазма к работе и мотивирован учиться, чтобы вырасти в хорошего тренера», — приводит слова Туре пресс-служба «Олимпика».