«Севилья» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 10 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Севилья» — «Барселона».



Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный рефери — Иван Капаррос Эрнандес.



Ответная встреча полуфинала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» пройдёт 3 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. В другом противостоянии 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» встретится с «Леванте». Первая встреча состоится завтра, 11 февраля. Действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия».