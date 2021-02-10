«Севилья» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 10 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Севилья» — «Барселона».
Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный рефери — Иван Капаррос Эрнандес.
Ответная встреча полуфинала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» пройдёт 3 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. В другом противостоянии 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» встретится с «Леванте». Первая встреча состоится завтра, 11 февраля. Действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия».
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