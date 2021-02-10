«Ганновер» предложит ЦСКА € 400 тысяч за Бийола. Опция выкупа словенца — € 5 млн

«Ганновер-96», где на правах аренды выступает полузащитник ЦСКА Яка Бийол, собирается выкупить права на словенского футболиста, сообщает Sportbuzzer.
Немецкий клуб предложит москвичам за Бийола € 400 тысяч. Опция выкупа словенца составляет € 5 млн.
В нынешнем сезоне Бийол провел за «Ганновер-96» 18 матчей во второй Бундеслиге, результативными действиями не отметился.
Бийол подписал контракт с ЦСКА в 2018 году. Сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил 6 голов. Бийол — обладатель Суперкубка России 2018 года. Действующий контракт 21-летнего словенца с «армейцами» рассчитан до 2023 года. В сезоне-2020/2021 хавбек потерял место в основном составе ЦСКА и вышел на замену всего пять раз. В общей сложности Бийол провёл на поле 61 минуту и не отметился результативными действиями.
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