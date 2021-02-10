Генеральный директор «Рубина»: € 10 млн за Кварацхелию? Тут даже не о чем говорить

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о полузащитнике «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
«Что касается € 10 млн за Кварацхелию, тут даже не о чем говорить. На Transfermarkt и я могу цену поставить, он будет € 25 млн стоить. Чего ориентироваться? Мы же примерно понимаем, сколько может стоить такой футболист, правда? Какие 10?! Пойдите, возьмите кого-то за 10. Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали — € 8 млн. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но € 8 млн?! Хвича в несколько раз его превосходит по всем показателям», — сказал Сайманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Эксклюзивное интервью с Рустемом Саймановым выйдет на «Чемпионате» утром 11 февраля.
- 10 февраля 2021
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