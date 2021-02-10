Черчесов посетил матч «Химки» — «Астана»

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посмотрел товарищеский матч «Химки» — «Астана».

«Сегодня в Турции посетили контрольный матч с участием «Химок» и «Астаны», — написал Черчесов на своей странице в »Инстаграме".

В товарищеском матче «Химки» встречались с «Астаной». Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой подмосковной команды со счётом 4:1. Матч проходил в закрытом режиме.

Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Вчера, 9 февраля, Черчесов и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов посетили товарищеский матч башкирской команды с московским «Торпедо». Уфимцы выиграли со счётом 1:0.