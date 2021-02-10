«Реал» может купить Ольмо за € 30 млн

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо летом может перейти в мадридский «Реал», сообщает Ok Diario.

Мадридский клуб летом хочет усилить линию атаки за счёт Ольмо. Стоимость трансфера может составить около € 30 млн. Облегчить переход могут хорошие отношения «Реала» с агентом Хуанмой Лопесом, клиентами которого являются футболисты мадридцев Начо и Альваро Мората.

Осенью сообщалось, что Мадридцы готовы начать переговоры с «Лейпцигом», предложив за Ольмо € 40 млн.



Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо стал игроком «РБ Лейпциг» 25 января 2020 года. Испанский хавбек подписал контракт с «быками» до 2024 года. Трансфер 21-летнего полузащитника обошёлся «РБ Лейпциг» в € 21 млн.



Ольмо — воспитанник «Барселоны», откуда перешёл в загребское «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых.