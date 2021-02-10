«Мои чебуреки». С. Бакаев опубликовал фото с Давиташвили и Кварацхелией

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с хавбеком казанцев Хвичей Кварацхелией и футболистом «Ротора» Зурико Давиташвили.

«Мои чебуреки», — подписал фото Бакаев.

9 февраля «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Нижним Новгородом». Встреча прошла на тренировочном поле отеля Калиста в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 3:1. Казанская команда вышла вперёд на 19-й минуте благодаря точному удару полузащитника Хвичи Кварацхелии. Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, хавбек Денис Макаров удвоил преимущество «Рубина». На 75-й минуте «Нижний Новгород» сократил отставание усилиями нападающего Момо Янсане, однако спустя 4 минуты казанцы забили вновь — дубль на счету Кварацхелии.



«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.