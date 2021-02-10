«Мои чебуреки». С. Бакаев опубликовал фото с Давиташвили и Кварацхелией

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с хавбеком казанцев Хвичей Кварацхелией и футболистом «Ротора» Зурико Давиташвили.
«Мои чебуреки», — подписал фото Бакаев.
9 февраля «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Нижним Новгородом». Встреча прошла на тренировочном поле отеля Калиста в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 3:1. Казанская команда вышла вперёд на 19-й минуте благодаря точному удару полузащитника Хвичи Кварацхелии. Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, хавбек Денис Макаров удвоил преимущество «Рубина». На 75-й минуте «Нижний Новгород» сократил отставание усилиями нападающего Момо Янсане, однако спустя 4 минуты казанцы забили вновь — дубль на счету Кварацхелии.
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 10 февраля 2021
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:53
-
21:45
-
21:35
-
21:15
-
21:08
-
21:03
-
20:59
-
20:46
-
20:42
-
20:14
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:48
-
19:37
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:08
-
18:45
-
18:38
-
18:23
-
18:22
-
18:02
-
17:50
-
17:46
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:14
-
17:01
-
16:54