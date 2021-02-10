«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Суонси Сити» проиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Либерти» в Суонси и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте гол забил защитник «Сити» Кайл Уолкер. С правого фланга он вырезал кросс в штрафную, Торрес и Жезус не дотянулись до удара, чем только смутили вратаря — мяч без лишних касаний залетел в ворота. Во втором тайме отличился Рахим Стерлинг. Эрнандес развернул атаку по центру, сделав передачу в штрафную, Стерлинг мяч подхватил и аккуратным ударом низом пробил точно впритирку с дальней штангой.

На 50-й минуте Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного. «Горожане» накрыли соперника на выходе из штрафной, далее Гюндоган забросил мяч к воротам, Силва скинул к вратарской, где Жезус классно развернулся и нанёс неотразимый удар. Единственный гол «Суонси» забил Морган Уиттакер.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии.