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«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Суонси Сити» проиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Либерти» в Суонси и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте гол забил защитник «Сити» Кайл Уолкер. С правого фланга он вырезал кросс в штрафную, Торрес и Жезус не дотянулись до удара, чем только смутили вратаря — мяч без лишних касаний залетел в ворота. Во втором тайме отличился Рахим Стерлинг. Эрнандес развернул атаку по центру, сделав передачу в штрафную, Стерлинг мяч подхватил и аккуратным ударом низом пробил точно впритирку с дальней штангой.

На 50-й минуте Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного. «Горожане» накрыли соперника на выходе из штрафной, далее Гюндоган забросил мяч к воротам, Силва скинул к вратарской, где Жезус классно развернулся и нанёс неотразимый удар. Единственный гол «Суонси» забил Морган Уиттакер.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала
10 февраля 2021, среда. 20:30 МСК
Суонси Сити
Суонси
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Уолкер – 30'   0:2 Стерлинг – 47'   0:3 Жезус – 50'   1:3 Уиттакер – 77'
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