А. Кержаков: Головин не затерялся бы в любой команде

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился своим мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине. 24-летний футболист принёс «Монако» победу в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (4:3), оформив хет-трик и отдав голевой пас.



«Я смотрел первый тайм. В принципе, он оказывался на тех позициях, где и должен был находиться игрок, выступающий на его месте. Очень хорошо играл, в первом тайме по крайней мере, когда он забил два гола. Практически не терял мячи. У них хорошая команда, сбалансированная. Интересный чемпионат Франции. Я думаю, чем чаще он будет играть, тем быстрее вернётся на свой уровень функциональной готовности. Не думаю, что он будет часто забивать по три гола, но польза, которую он сейчас приносит своему клубу, очевидна.



Головин — такого качества игрок, который, я думаю, не затерялся бы в любой команде, где есть партнёры высокого уровня. Саша не теряет мячи и играет правильно, поэтому потолок это или не потолок — не знаю. Хотя «Монако» сейчас находится практически в зоне Лиги чемпионов во Франции. Неплохая команда», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.