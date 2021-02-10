А. Кержаков высказался о работе Аршавина и Быстрова на телевидении

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился своим мнением об опыте работы бывших партнёров по «Зениту» Андрея Аршавина и Владимира Быстрова в роли телевизионных экспертов.



«Я думаю, что Андрей сейчас больше сосредоточен на другой работе, которая у него очень хорошо получается, если судить по результатам. Молодёжь «Зенита» прогрессирует. Мы были на сборах сейчас, жили вместе с юношескими командами «Зенита», видели их товарищеские матчи. Они очень хорошо выглядят, хорошо играют, в том числе благодаря руководству Департамента развития молодёжного футбола, а его глава, как мы знаем, — это Андрей Сергеевич. Поэтому Андрей на правильном пути. С ним, по крайней мере, молодёжь, молодёжный департамент будут прогрессировать. И он как футбольный функционер будет прогрессировать и дорастёт до самого высокого уровня.

Что касается Вовы, то, на мой взгляд, то, что он говорит, — это очень интересно, креативно. Многие обсуждают его высказывания, как он выглядит на экране. Я думаю, это не худший вариант для телеканала», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.