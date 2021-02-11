«Эвертон» в овертайме обыграл «Тоттенхэм» в Кубке Англии. Команды забили 9 голов на двоих
Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Эвертон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В составе «Эвертона» дубль оформил Ришарлисон, по разу отличились Доминик Калверт-Льюин и Гилфи Тор Сигурдссон. В составе лондонского клуба дубль оформил Давинсон Санчес, по голу в свой актив записали Эрик Ламела и Гарри Кейн. Победный гол за «Эвертон» на 97-й минуте забил Бернард.
Таким образом, «Эвертон» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Англии является «Арсенал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Челси».
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