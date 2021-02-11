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«Эвертон» в овертайме обыграл «Тоттенхэм» в Кубке Англии. Команды забили 9 голов на двоих

«Эвертон» в овертайме обыграл «Тоттенхэм» в Кубке Англии. Команды забили 9 голов на двоих
Футбол / Англия 0

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Эвертон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В составе «Эвертона» дубль оформил Ришарлисон, по разу отличились Доминик Калверт-Льюин и Гилфи Тор Сигурдссон. В составе лондонского клуба дубль оформил Давинсон Санчес, по голу в свой актив записали Эрик Ламела и Гарри Кейн. Победный гол за «Эвертон» на 97-й минуте забил Бернард.

Таким образом, «Эвертон» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Англии является «Арсенал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Челси».

Кубок Англии. 1/8 финала
10 февраля 2021, среда. 23:15 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
5 : 4
ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Санчес – 3'   1:1 Калверт-Льюин – 36'   2:1 Ришарлисон – 38'   3:1 Сигурдссон – 43' (пен)   3:2 Ламела – 45+3'   3:3 Санчес – 57'   4:3 Ришарлисон – 68'   4:4 Кейн – 83'   5:4 Бернард – 97'
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