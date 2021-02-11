Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: Дриусси готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ривер Плейт»

Источник: Дриусси готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ривер Плейт»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в «Ривер Плейт», сообщает Ole.

По данным источника, аргентинец готов пойти на сокращение зарплаты в случае возвращения в клуб.
Ранее главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо сообщил, что Дриусси прилагает много усилий, чтобы вернуться в клуб.

Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейт». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 1 гол в 5 матчах в Лиге чемпионов

10 футболистов РПЛ, которые всё ещё могут сменить клуб зимой
Кто-то пользуется спросом на рынке, а кому-то просто нужно уйти из нынешней команды.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021