Источник: Дриусси готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ривер Плейт»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в «Ривер Плейт», сообщает Ole.
По данным источника, аргентинец готов пойти на сокращение зарплаты в случае возвращения в клуб.
Ранее главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо сообщил, что Дриусси прилагает много усилий, чтобы вернуться в клуб.
Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейт». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 1 гол в 5 матчах в Лиге чемпионов
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