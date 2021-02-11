Зинедин Зидан показал свой первый гол в профессиональной карьере. Видео

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал свой первый гол в профессиональном футболе. Это случилось 10 февраля 1991 года. Тогда Зидану удалось забить гол за «Кан» в матче чемпионата Франции с «Нантом».

«10 февраля 1991 года. Мой первый гол в Лиге 1», — написал Зидан в своём «твиттере», прикрепив видео гола в ворота «Нанта».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "Инстаграме" Зидана.

Зинедин Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе «Королевского клуба» в качестве игрока и завоевал с командой 6 трофеев.

В качестве игрока Зидан защищал цвета «Кана», «Бордо», «Ювентуса» и «Реала». ФИФА трижды объявляла его лучшим футболистом года. Зидан завершил карьеру игрока в 2006 году.