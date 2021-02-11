17-летний Хави Симонс, со скандалом ушедший из «Барселоны», дебютировал в «ПСЖ»

Воспитанник «Барселоны» Хави Симонс дебютировал за «Пари Сен-Жермен» в матче Кубка Франции с «Каном».

17-летний игрок вышел на поле на 78-й минуте, заменив немца Юлиана Дракслера, и не отметился результативными действиями. В 1/32 Кубка страны «ПСЖ» на выезде обыграл «Кан» со счётом 1:0. Единственный гол на 49-й минуте на свой счёт записал итальянский форвард Мойзе Кин.

Хави Симонс, считающийся одним из главных молодых талантов каталонского клуба, со скандалом ушёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2019 года.

По данным источника, каталонцы собирались подписать первый профессиональный контракт с юным игроком на исключительных условиях – € 200 тыс. зарплаты, гарантированное место в Хувениль А (команда 17-18 летних, последняя категория в академии), возможность перейти по ходу сезона в «Барселону-В» и финансовые бонусы за попадание в неё. Известно, что на решение игрока перейти в «ПСЖ» большое влияние оказал агент Мино Райола.