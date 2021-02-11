Доменек покинул пост главного тренера «Нанта»

Французский «Нант» подтвердил уход главного тренера Раймона Доменека со своего поста. Специалист проработал в команде полтора месяца.
Сообщается, что Доменека заменит Антуан Комбуаре, который также работал с «Валансьеном», «ПСЖ», «Лансом», «Генгамом», «Дижоном» и «Тулузой».
Ранее стало известно, что руководство «Нанта» недовольно результатами команды, которая занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Также «Нант» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Лансу» в 1/32 финала со счётом 2:4. Клуб не выигрывает с 8 ноября 2020 года.
«Нант» назначил Доменека главным тренером 26 декабря, однако и при экс-наставнике сборной Франции «канарейки» не смогли одержать ни одной победы. Доменек заключал контракт до конца сезона-2020/2021. Специалист возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. На чемпионате мира 2006 года французы под его руководством завоевали серебряные медали.
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