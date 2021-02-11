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Три красивых гола — в видеообзоре победы «Аталанты» в полуфинале Кубка Италии с «Наполи»

Три красивых гола — в видеообзоре победы «Аталанты» в полуфинале Кубка Италии с «Наполи»
Футбол / Италия 0
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«Аталанта» переиграла «Наполи» в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 10-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Дуван Сапата мощно пробил из-за пределов штрафной площади и вывел свою команду вперёд. Через 6 минут полузащитник Маттео Пессина упрочил преимущество хозяев в счёте в результате красивого розыгрыша мяча. На 53-й минуте форвард Ирвин Лосано сократил отставание «Наполи». На 78-й минуте Пессина оформил дубль, эффектно переиграв защитника и вратаря, и установил итоговый счёт встречи.

Российский полузащитник Алексей Миранчук был в заявке «Аталанты» на этот матч, однако на поле не вышел. Первая встреча завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».

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