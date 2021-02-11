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Ловчев – о Рейнгольде и Севидове: их уход – два больших рубца в моём сердце

Ловчев – о Рейнгольде и Севидове: их уход – два больших рубца в моём сердце
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, как переживает уход из жизни экс-игроков «Спартака» Валерия Рейнгольда и Юрия Севидова.

«Мы не играли с Валерой в «Спартаке», но жизнь так сложилась, что мы выходили вместе на футбольное поле в составе команды ветеранов «Спартака». Ему уже было тяжеловато много бегать, поэтому Валера играл в защите, а я, как более молодой, занимал его законное место в нападении. За эту команду играл и Юра Севидов. Мы часто выезжали в различные города на товарищеские матчи, в этот период я и подружился с Рейнгольдом и Севидом.

И тогда я увидел, что эта пара просто не разлей вода. Насколько эти два человека близки друг другу, насколько им комфортно друг с другом. Постоянные подколки, шутки – как за их общением было интересно наблюдать. Из того поколения спартаковцев почти никого не осталось. И как-то вдруг выяснилось, что ближе друга, чем Валера из этого поколения у меня никого нет. После их ухода у меня остался единственный друг из «Спартака» конца 60-х — Анзор Кавазашвили.

И ведь Юрий Палыч Сёмин тоже из их компании. Он пришёл совсем молодым парнем в «Спартак», когда там в нападении играли Севидов и Рейнгольд. Уход этих людей, моих друзей, Юры Севидова и Валеры Рейнгольда, оставил два больших рубца на моём сердце», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

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