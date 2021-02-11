Вратарь ЦСКА Боков – о пенальти Влашича: приятно, что отбил удар такого именитого игрока

Вратарь ЦСКА Данила Боков рассказал, как отразил пенальти в исполнении полузащитника красно-синих Николы Влашича во время двусторонней игры, а также поделился эмоциями от игры с голкипером Игорем Акинфеевым.



«После тренировок ребята часто бьют вратарям одиннадцатиметровые. Никола тоже подходил, я имел представление о том, как он исполняет удары. Еще вспомнил товарищеские матчи на этих сборах. Он уже бил чуть правее центра, так что и в этот раз я прыгнул туда. Конечно, в игре удары плотнее. Мне просто повезло, я угадал направление полета мяча. Приятно, что отбил удар такого именитого игрока.



Я приехал сюда, чтобы выкладываться на двести процентов, извлекать самое полезное из опыта работы с Дмитрием Сергеевичем Крамаренко, с Игорем Акинфеевым. Подсказы нашего капитана очень помогают в игре и в тренировках, придают мне уверенности. Даже просто находиться рядом с таким человеком и футболистом — огромная честь для меня. А возможность тренироваться вместе с ним — это вообще что-то запредельное. Стараюсь учиться у него по максимуму, черпать знания. Эмоции самые положительные», — цитирует Бокова пресс-служба ЦСКА.

Бохинен сегодня прибудет в тренировочный лагерь ЦСКА