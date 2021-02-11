Голкипер ЦСКА Боков: однажды «армеец» — «армеец» навсегда

Голкипер ЦСКА Данила Боков рассказал, как стал вратарём, а также поделился отношением к «армейцам».



«Некоторое время играл в «армейской» академии под руководством Дмитрия Васильевича Митрофанова, потом произошла смена тренера, пришел Александр Валентинович Бауман. И он на одной из тренировок предложил мне встать в ворота. Было мне лет одиннадцать или двенадцать, я сейчас уже не помню. Видимо, Валентиновичу и тогдашнему тренеру голкиперов Андрею Михайловичу Мирошниченко понравилась моя игра, потому что через неделю мне было предложено занять место в воротах на постоянной основе. С тех пор я с них и не ухожу.



Отец категорически выступил против. Но Андрей Михайлович сумел убедить его, сказал: давайте попробуем, если не пойдёт, вернём обратно в центр обороны. Для моего развития это был определяющий возраст — или остаюсь полевым, или перехожу в рамку. Мне понравилось руководить, подсказывать, ловить мячи. Ну и вратарю нужна другая физическая подготовка. Я не люблю бегать, мне больше нравится прыгать, делать взрывные ускорения, на 20-30 метров.



Однажды «армеец» — «армеец» навсегда. Я прошёл посвящение в нашей академии, есть корочка, а дома у нас с отцом висит шарф Red-Blue Warriors. Ещё есть специальный шкаф, где собраны папины кубки и медали, а также полочка с моими наградами. Визуально детских медалей больше у меня — наверное, отец не все свои еще туда положил. Но по весу, по значимости его трофеи, само собой разумеется, гораздо круче», — цитирует Бокова пресс-служба ЦСКА.

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