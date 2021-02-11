Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА: красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой всё ок

ЦСКА: красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой всё ок
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА в своём официальном «твиттере» обратился к болельщикам, которые заподозрили очередную травму у полузащитника Алана Дзагоева.

Ранее фанаты обратили внимание на фрагмент видео с клубного телевидения, где футболист бежит в атаку, но останавливается и держится за заднюю поверхность бедра. Многие посчитали, что Алан вновь травмировался.

«Красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой всё ок», — говорится в сообщении «армейцев».

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (41). В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве 27 февраля.

Дзагоев, Лунёв и ещё 8 самых дорогих российских игроков с истекающими контрактами
Почти половина играет за клуб Ротенберга.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021