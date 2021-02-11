ЦСКА: красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой всё ок

ЦСКА в своём официальном «твиттере» обратился к болельщикам, которые заподозрили очередную травму у полузащитника Алана Дзагоева.



Ранее фанаты обратили внимание на фрагмент видео с клубного телевидения, где футболист бежит в атаку, но останавливается и держится за заднюю поверхность бедра. Многие посчитали, что Алан вновь травмировался.



«Красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой всё ок», — говорится в сообщении «армейцев».



ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (41). В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве 27 февраля.