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«Зенит» поздравил китайских болельщиков с Новым годом

«Зенит» поздравил китайских болельщиков с Новым годом
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в своём «твиттере» выпустил специальный ролик, в котором поздравил китайских болельщиков с Новым годом. В съёмках приняли участие главный тренер клуба Сергей Семак, защитник Деян Ловрен, нападающий Артём Дзюба и советник генерального директора по молодёжному футболу Андрей Аршавин. Все фразы в видео были произнесены на китайском языке.

Напомним, сейчас «Зенит» находится на тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ). «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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