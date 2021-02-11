Главный тренер «Аякса»: Промес хочет перейти в «Спартак»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с нападающим Квинси Промесом, не попавшим в заявку команды на вчерашний матч Кубка Нидерландов с ПСВ (2:1).
«Квинси — всё ещё часть команды, но он хочет перейти в «Спартак». Именно поэтому мы решили не включать его в заявку на матч с ПСВ. Если трансфер не состоится, Промес останется в команде, потому что мы очень им довольны. Не знаю, как обстоят дела с переходом. Вам лучше спросить об этом Марка Овермарса (спортивного директора «Аякса». — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует тен Хага AD.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).
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