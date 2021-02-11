Защитник Морозов назвал причины, по которым «Динамо» вылетело в ФНЛ в 2016 году

Защитник «Динамо» Григорий Морозов, выступающий за «Уфу» на правах аренды, назвал причины, по которым московский клубы вылетел в ФНЛ в 2016 году



«Начнём со сборов. Подготовка к тому сезону была очень своеобразной — порой мы несколько дней бегали вокруг поля. Тогда уже футболисты стали понимать, что мы делаем что-то странное. Игроки ведь очень чувствительны к тренировочному процессу, особенно опытные — сразу понимают, когда делаем странные вещи на тренировках. По моему мнению, тогда у нас была очень скомканная подготовка.



В тот момент вся команда стала понимать, что мы не сможем подойти в хорошей форме к сезону. А тут еще и Жиркова с Кокориным перед самым началом сезона забрали. Эмоционально просели после того, как ребята ушли из клуба. Они были нашими лидерами на поле, вокруг которых строилась игра, а их просто взяли и отдали. Мы собирались вместе с ними поехать на тренировку, а тут раз — и такие новости, они всё, в «Зените». Когда начались игры, у нас вообще перестало что-либо получаться. Нам нужны были игроки, которые поведут за собой на поле, а они все ушли из клуба.



Я очень хорошо помню то состояние: идёт поражение за поражением, и как бы ты ни боролся — летишь в пропасть. Начинаются конфликты между игроками, ты не понимаешь тренерский штаб, а оттуда требований идёт все больше и больше. Весь механизм перестает работать. Поэтому тот вылет был неизбежен. День за днем, неделю за неделей мы двигались в никуда. А игра с «Зенитом» просто поставила точку. Она определила то, что мы заслужили», — цитирует Морозова Sport24.

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