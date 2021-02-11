Даниэль Вичич: я скорее русский, чем американец или перуанец, и сборная России — моя мечта

Нападающий «Майами Юнайтед» Даниэль Вичич, имеющий российское гражданство, рассказал о желании сыграть за национальную команду.



«У меня три гражданства – российское, перуанское и американское. Допускаю любые варианты, но попасть в сборную США слишком сложно. Не из-за моего происхождения, а из-за коррупции. В академии МЛС пропихивают футболистов из богатых семей – не видел, чтобы из бедных. Дальше они на виду у сборных, а многих талантов даже не рассматривают.



С Россией пока никакого контакта ещё не было. Но я скорее русский, чем американец или тем более перуанец, и сборная России – моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолёт!



Мне ближе всего и Россия как страна – и культура, и язык, и кухня. Наша домашняя еда – котлеты с гречкой. Вся семья у нас сейчас говорит по-русски – даже отец знает пару слов. Хотя иногда забывают слова, а после переезда в Штаты мы со старшим братом начали говорить на миксе русского и английского», — цитирует Вичича Sports.ru.

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