«Зенит» не намерен отпускать Дриусси. В клубе недовольны действиями «Ривер Плейта»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, вероятно, останется в команде как минимум до конца нынешнего сезона.



Как сообщает журналист Валли Яковчевич в «Твиттере», сине-бело-голубые не намерены отпускать футболиста в это трансферное окно. В клубе недовольны действиями «Ривер Плейта», который первым делом стал вести переговоры с Себастьяном, не обратившись к руководству «Зенита».



Ожидается, что если переход на правах аренды и состоится, то только в том случае, если «Ривер Плейт» заплатит «Зениту» солидную сумму.



Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейта». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 1 мяч в 5 встречах в Лиге чемпионов.

Источник: Дриусси готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ривер Плейт»