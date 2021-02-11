Кудряшов: получаю в Турции почти в два раза меньше, чем в России. Но я ни о чём не жалею

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, как изменилась его заработная плата после переезда в Турцию.
«Упал в деньгах по сравнению с Россией почти в два раза. Но я ни о чём не жалею. Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», упал ещё сильнее. Больше чем в два раза. Я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Хорошо знаю себя: если я не получаю удовольствия от работы, то начинается не депрессия, но плохое настроение. Это отражается на близких. Точнее, отражалось, сейчас всё поменялось.
Я не жалею, что уехал из России. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперёд. Чувствую, что в Турции я стал сильнее», — цитирует Кудряшова Sports.ru.
- 11 февраля 2021
-
14:49
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:04
-
14:01
-
13:44
-
13:43
-
13:12
-
13:06
-
12:55
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:42
-
11:38
-
11:27
-
11:22
-
11:04
-
10:50
-
10:36
-
10:28
-
10:05
-
09:57
-
09:43
-
09:31
-
08:31
-
08:05
-
07:30
-
07:14
-
05:49
-
05:27
-
04:56
-
04:17
-
03:17