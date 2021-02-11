Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кудряшов: получаю в Турции почти в два раза меньше, чем в России. Но я ни о чём не жалею

Кудряшов: получаю в Турции почти в два раза меньше, чем в России. Но я ни о чём не жалею
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, как изменилась его заработная плата после переезда в Турцию.

«Упал в деньгах по сравнению с Россией почти в два раза. Но я ни о чём не жалею. Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», упал ещё сильнее. Больше чем в два раза. Я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Хорошо знаю себя: если я не получаю удовольствия от работы, то начинается не депрессия, но плохое настроение. Это отражается на близких. Точнее, отражалось, сейчас всё поменялось.

Я не жалею, что уехал из России. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперёд. Чувствую, что в Турции я стал сильнее», — цитирует Кудряшова Sports.ru.

Черчесов и Кудряшов вместе посетили матч «Динамо» и «Кайрата»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021