Кудряшов: получаю в Турции почти в два раза меньше, чем в России. Но я ни о чём не жалею

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, как изменилась его заработная плата после переезда в Турцию.



«Упал в деньгах по сравнению с Россией почти в два раза. Но я ни о чём не жалею. Когда переходил из «Рубина» в «Истанбул», упал ещё сильнее. Больше чем в два раза. Я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Хорошо знаю себя: если я не получаю удовольствия от работы, то начинается не депрессия, но плохое настроение. Это отражается на близких. Точнее, отражалось, сейчас всё поменялось.



Я не жалею, что уехал из России. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперёд. Чувствую, что в Турции я стал сильнее», — цитирует Кудряшова Sports.ru.

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