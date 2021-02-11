Жалоба на приговор обвинённого в шпионаже украинского футболиста поступила в суд

В Первый апелляционный суд общей юрисдикции поступила жалоба бывшего профессионального футболиста с Украины Василия Василенко, которого приговорили в России к 12 годам колонии по делу о шпионаже
«Жалоба на приговор Московского городского суда поступила в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, дата её рассмотрения к настоящему моменту не назначена. Автором апелляционной жалобы является сам Василенко», — цитируют пресс-секретаря суда Любовь Буданову РИА «Новости».
Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года. Тогда его обвинили в незаконном перемещении через границу запрещённых веществ. В июле этого года было объявлено, что ФСБ установила причастность экс-футболиста к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). До последнего времени Василенко находился в СИЗО.
Василенко, выступавший на позиции защитника, с 1992 года по 2001 год играл в «Таврии» из Новотроицкого, «Торпедо» из Мелитополя и «Дружбе» из Бердянска.
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