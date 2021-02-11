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Широков: если Кокорин деревянный, то кто тогда остальные в «Фиорентине»?

Широков: если Кокорин деревянный, то кто тогда остальные в «Фиорентине»?
Футбол / Италия 0
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Бывший футболист сборной России Роман Широков заступился за бывшего партнёра по национальной команде нападающего Александра Кокорина, который подвергся критике в итальянских СМИ после дебюта за «Фиорентину».

Напомним, российский форвард вышел на замену в матче 21-го тура Серии А с «Интером», но не смог помочь «фиалкам» уйти от поражения (0:2). В прессе его охарактеризовали как «деревянного, оштукатуренного и неготового».

«Очень удивлён, не знаю, почему так. По двигательной активности он точно был лучшим в своей команде. Деревянный? Девять передач получил — девять отдал своему. Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч. Надо забить, и всё будет нормально — вернутся Рибери, Кальехон… В связке Кокорина с Влаховичем будет хорошая атака. Мастерство у Кокорина есть, самое главное — хотеть работать, и всё будет нормально. Если забьёт три-пять до конца сезона — хорошо», — цитирует Широкова «Рейтинг букмекеров».

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Одно итальянское издание описало его как деревянного и неготового.
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