Широков: если Кокорин деревянный, то кто тогда остальные в «Фиорентине»?

Бывший футболист сборной России Роман Широков заступился за бывшего партнёра по национальной команде нападающего Александра Кокорина, который подвергся критике в итальянских СМИ после дебюта за «Фиорентину».
Напомним, российский форвард вышел на замену в матче 21-го тура Серии А с «Интером», но не смог помочь «фиалкам» уйти от поражения (0:2). В прессе его охарактеризовали как «деревянного, оштукатуренного и неготового».
«Очень удивлён, не знаю, почему так. По двигательной активности он точно был лучшим в своей команде. Деревянный? Девять передач получил — девять отдал своему. Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч. Надо забить, и всё будет нормально — вернутся Рибери, Кальехон… В связке Кокорина с Влаховичем будет хорошая атака. Мастерство у Кокорина есть, самое главное — хотеть работать, и всё будет нормально. Если забьёт три-пять до конца сезона — хорошо», — цитирует Широкова «Рейтинг букмекеров».
- 11 февраля 2021
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