«Ростов» не смог обыграть клуб третьего испанского дивизиона в товарищеском матче. Команда встречалась с «Атлетико Санлукеньо» и сыграла вничью со счётом 0:0. Игра проходила на поле «Футбольного центра Марбельи» в Испании.



«Ростов» проводил матч в следующем составе: Бабурин, Рукас (Мухин, 46), Поярков (Козлов, 67), Павловец (Алеесами, 67), Махатадзе (Хаджикадунич, 67), Глебов (Норманн, 67), Лангович (Байрамян, 67), Альмквист (Тугарев, 67), Гигович (Саплинов, 67), Полоз (Сухомлинов, 67), Сохиев (Турищев, 46).



По итогам 19 туров РПЛ «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). «Ростов» проведёт первый официальный матч в 2021 году 21 февраля в 1/8 финала Кубка России с «Ахматом». «Ростов» дважды встречался с «Ахматом» в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона. Оба раза подопечные Карпина одержали победу (3:0 дома и 1:0 на выезде).