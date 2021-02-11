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Marca оставила Юмтити без оценки за матч «Севилья» — «Барселона». Он сыграл 90 минут

Marca оставила Юмтити без оценки за матч «Севилья» — «Барселона». Он сыграл 90 минут
Футбол / Испания 0
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Журналисты издания Marca оценили выступление футболистов «Севильи» и «Барселоны» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (2:0).

Игроки сине-гранатовых закономерно получили низкие оценки. Лучшими в составе команды стали полузащитник Френки де Йонг и нападающие Усман Дембеле и Лионель Месси, получившие по две звезды. У хозяев поля ситуация обстоит лучше — сразу трое футболистов получили по три звезды, ещё пятеро — по две.

Из состава «Барселоны» сильнее всех досталось защитнику Самуэлю Юмтити. Француз вышел на поле в стартовом составе и провёл 90 минут, однако остался без оценки. Все остальные игроки основы получили минимум одну звезду.

Фото: Marca

Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» сыграет с победителем пары «Атлетик» (Бильбао) — «Леванте».

Месси ударил игрока «Севильи» локтем в лицо, но жёлтую карточку получил соперник. Видео
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