Marca оставила Юмтити без оценки за матч «Севилья» — «Барселона». Он сыграл 90 минут

Журналисты издания Marca оценили выступление футболистов «Севильи» и «Барселоны» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (2:0).



Игроки сине-гранатовых закономерно получили низкие оценки. Лучшими в составе команды стали полузащитник Френки де Йонг и нападающие Усман Дембеле и Лионель Месси, получившие по две звезды. У хозяев поля ситуация обстоит лучше — сразу трое футболистов получили по три звезды, ещё пятеро — по две.



Из состава «Барселоны» сильнее всех досталось защитнику Самуэлю Юмтити. Француз вышел на поле в стартовом составе и провёл 90 минут, однако остался без оценки. Все остальные игроки основы получили минимум одну звезду.

Фото: Marca

Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» сыграет с победителем пары «Атлетик» (Бильбао) — «Леванте».