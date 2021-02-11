Джикия – о скандальных словах Черчесова: многие признали правоту. На это надо реагировать

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на скандальное интервью, в котором главный тренер сборной России Станислав Черчесов резко высказался в отношении некоторых футболистов.



«Многие через несколько недель после слов Станислава Саламовича в некоторых вещах, которые он сказал, убедились, признали правоту. На это надо реагировать, понимаешь? Если ты на это не реагируешь и у тебя не будет правильной реакции на это, то…



Да, и ты не будешь на следующем сборе, условно. Если человек не хочет исправляться и становиться лучше, смысл приезжать в сборную? А то, что тренер что-то говорит и как-то пытается донести, — это для меня вообще нормально», — сказал Джикия в интервью для ютуб-канала «КраСава».

Георгий Джикия: Массимо Каррера — топ-тренер