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Матч «Зенита» с «Пюником» отменён по решению тренерского штаба

Матч «Зенита» с «Пюником» отменён по решению тренерского штаба
Футбол / РПЛ 0

Матч «Зенита» с «Пюником» отменён по решению тренерского штаба, 12 февраля команда проведёт одну товарищескую игру. Этой встречей коллектив завершит подготовку к возобновлению Российской Премьер-Лиги.

«По решению тренерского штаба матч с армянским «Пюником», запланированный на 12 февраля, отменён. Таким образом, в заключительный день сборов сине-бело-голубые проведут одну игру — со сборной Узбекистана, она пройдёт в закрытом режиме», — сообщает пресс-служба «Зенита».

«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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