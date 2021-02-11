Суд назначил сумму, которую «Ливерпуль» должен выплатить «Фулхэму» за Эллиотта

Стала известна итоговая сумма компенсации, которую «Ливерпуль» должен будет выплатить «Фулхэму» за переход полузащитника Харви Эллиотта.
Как сообщает The Athletic, суд обязал мерсисайдцев выплатить «дачникам» примерно до £ 4 млн (более € 4,5 млн). Из них £ 1,2 млн (€ 1,4 млн) лондонский клуб получит сразу, £ 300 тыс. (€ 340 тыс.) — когда 17-летний игрок подпишет первый профессиональный контракт, а ещё £ 200 тыс. (€ 230 тыс.) — когда второй. Остальная сумма зависит от выступления Эллиотта за «Ливерпуль» и потенциально — сборную Англии. При этом в случае дальнейшей продажи футболиста красные будут обязаны направить «Фулхэму» 20% от суммы трансфера.
Эллиотт перешёл в «Ливерпуль» летом 2019 года. В настоящее время англичанин выступает на правах аренды за «Блэкберн». В нынешнем сезоне хавбек провёл 22 матча в Чемпионшипе, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.
Видео шикарного гола Эллиотта за молодёжку «Ливерпуля»:
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