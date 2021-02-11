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Суд назначил сумму, которую «Ливерпуль» должен выплатить «Фулхэму» за Эллиотта

Суд назначил сумму, которую «Ливерпуль» должен выплатить «Фулхэму» за Эллиотта
Футбол / Англия 0
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Стала известна итоговая сумма компенсации, которую «Ливерпуль» должен будет выплатить «Фулхэму» за переход полузащитника Харви Эллиотта.

Как сообщает The Athletic, суд обязал мерсисайдцев выплатить «дачникам» примерно до £ 4 млн (более € 4,5 млн). Из них £ 1,2 млн (€ 1,4 млн) лондонский клуб получит сразу, £ 300 тыс. (€ 340 тыс.) — когда 17-летний игрок подпишет первый профессиональный контракт, а ещё £ 200 тыс. (€ 230 тыс.) — когда второй. Остальная сумма зависит от выступления Эллиотта за «Ливерпуль» и потенциально — сборную Англии. При этом в случае дальнейшей продажи футболиста красные будут обязаны направить «Фулхэму» 20% от суммы трансфера.

Эллиотт перешёл в «Ливерпуль» летом 2019 года. В настоящее время англичанин выступает на правах аренды за «Блэкберн». В нынешнем сезоне хавбек провёл 22 матча в Чемпионшипе, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

Видео шикарного гола Эллиотта за молодёжку «Ливерпуля»:

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