Ловрен: кризис в обороне «Ливерпуля» — одна из причин, которые могут лишить клуб титула

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал проблемы в обороне «Ливерпуля» из-за травм ведущих защитников.
«Может ли кризис в обороне «Ливерпуля» стоить ему титула? Да, это одна из причин, вне всяких сомнений. Имея в составе ван Дейка, Джо Гомеса или Матипа, ситуация была бы иной. В этом сезоне „Ливерпулю“ будет сложно, но впереди ещё много матчей. Думаю, „Ливерпулю“ есть что доказывать, ничего не закончено, и в чётверке лучших возможно всё», — цитирует Ловрена talkSPORT.
На сегодняшний день травмированы три основных центральных защитника «Ливерпуля» — Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип.
Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «Ливерпуля». Хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
- 11 февраля 2021
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