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«Ливерпуль» подписал профессиональный контракт со своим воспитанником

«Ливерпуль» подписал профессиональный контракт со своим воспитанником
Футбол / Англия 0
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17-летний полузащитник Доминик Корнесс подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем», информирует официальный сайт мерсисайдского клуба.

Корнесс попал в академию «Ливерпуля» в пятилетнем возрасте. В прошлом сезоне его взяли в команду U18, в составе которой он успел провести 18 матчей, забить 2 гола и отдать 7 результативных передач.

Приоритетная позиция Доминика — центральный хавбек, но также он может выступать на флангах полузащиты. В нынешнем сезоне Корнесс стал основным игроком в «Ливерпуле» U18.

У молодого полузащитника хорошо развита левая нога. В одном из матчей за юношескую команду мерсисайдцев Доминик забил два гола прямыми ударами с угловых.

Напомним, «Ливерпуль» также рассматривает вариант подписания полузащитника лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш.

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