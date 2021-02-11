«Ливерпуль» подписал профессиональный контракт со своим воспитанником

17-летний полузащитник Доминик Корнесс подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем», информирует официальный сайт мерсисайдского клуба.

Корнесс попал в академию «Ливерпуля» в пятилетнем возрасте. В прошлом сезоне его взяли в команду U18, в составе которой он успел провести 18 матчей, забить 2 гола и отдать 7 результативных передач.

Приоритетная позиция Доминика — центральный хавбек, но также он может выступать на флангах полузащиты. В нынешнем сезоне Корнесс стал основным игроком в «Ливерпуле» U18.

У молодого полузащитника хорошо развита левая нога. В одном из матчей за юношескую команду мерсисайдцев Доминик забил два гола прямыми ударами с угловых.

Напомним, «Ливерпуль» также рассматривает вариант подписания полузащитника лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш.