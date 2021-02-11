«Ливерпуль» подписал профессиональный контракт со своим воспитанником

17-летний полузащитник Доминик Корнесс подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем», информирует официальный сайт мерсисайдского клуба.
Корнесс попал в академию «Ливерпуля» в пятилетнем возрасте. В прошлом сезоне его взяли в команду U18, в составе которой он успел провести 18 матчей, забить 2 гола и отдать 7 результативных передач.
Приоритетная позиция Доминика — центральный хавбек, но также он может выступать на флангах полузащиты. В нынешнем сезоне Корнесс стал основным игроком в «Ливерпуле» U18.
У молодого полузащитника хорошо развита левая нога. В одном из матчей за юношескую команду мерсисайдцев Доминик забил два гола прямыми ударами с угловых.
Напомним, «Ливерпуль» также рассматривает вариант подписания полузащитника лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш.
- 11 февраля 2021
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