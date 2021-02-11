Гендиректор «Локомотива»: Сёмин хочет быть главным тренером, а не свадебным генералом

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о возможности возвращения в клуб Юрия Сёмина. При этом он подчеркнул, что российский специалист вряд ли согласится на какую-либо должность, кроме главного тренера.

«Этот вопрос сейчас задают многие, прежде всего — болельщики «Локомотива». Все решения мы принимаем и будем принимать после глубокого анализа. Сегодня с командой работает прежний тренерский состав. У Марко Николича наконец есть возможность подготовить команду на сборах.

Если Николич уйдёт, думаю, в этом случае будут рассмотрены все серьёзные варианты. Но сейчас у нас работающий тренерский состав.

Назначение Сёмина на некую «почётную должность»? Я против почётных должностей. Да и знаю характер Сёмина: он всегда был и будет оставаться активным человеком. Юрий Павлович просто не может по-другому работать. Он может быть только главным тренером. Уверен, что он видит себя только в этой должности. Роль свадебного генерала — точно не для него», — приводит слова Леонченко «Спорт-экспресс».