В УЕФА подтвердили, что все 12 городов готовы принять матчи Евро-2020

Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар после проверки объектов в Санкт-Петербурге высказался о готовности всех 12 городов к проведению матчей чемпионата Европы.



«Хочу подтвердить, что турнир пройдёт, потому я и моя команда сегодня здесь, в Петербурге. С высокой долей уверенности могу сказать, что все 12 городов примут матчи. Мы постоянно следим за сложившейся ситуацией, будем смотреть, как она развивается. Но на данный момент все те, кто должен находиться в лодке — 12 городов, — и находятся в этой самой лодке», — передает слова Шара корреспондент «Чемпионата».

Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.