Дзюба дразнил обезьяну в зоопарке. Животное забросало его песком

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба посетил зоопарк в Дубае. Футболист питерской команды пообщался с обезьяной.

Дзюба подразнил животное, которое находилось за сеткой вольера. В ответ обезьяна забросала футболиста песком. Видео Артём выложил на своей странице в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 4 результативные передачи. Также на его счету 1 мяч и 1 голевой пас в 5 встречах Лиги чемпионов.



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.